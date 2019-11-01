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Погода в Україні: 2 листопада суттєво потеплішає у всіх регіонах, фото: pxhere

Погода в Україні 2 листопада: суттєво потеплішає у всіх регіонах (КАРТА)

1 лис 2019, 18:12
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Погода в Україні у суботу, 2 листопада, порадує громадян теплом.

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Майже в усіх регіонах країни опадів не очікується. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Цього дня погодні умови відрізнятимуться від тих, які були у попередні дні. У суботу суттєво потеплішає. Температурні показники значно підвищаться.

Невеликі дощі пройдуть на заході, водночас там буде найтепліше. На решті території держави опадів метеорологи не прогнозують. На сході України буде 3−6 градусів тепла, зберігатиметься хмарність. В решті регіонів — сухо.

Погода в Україні: суттєво потепліє у всіх регіонах, фото: Гідрометцентр

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у більшості областей 2 листопада очікується південний вітер. Подекуди доходитиме до штормових поривів.

Погода в Києві буде вітряною. Максимальна температура повітря досягне 5−8 градусів тепла.

Геомагнітна активність в Україні 2 листопада буде невисокою. Індекс магнітних збурень не перевищить позначки 2.

Геомагнітна активність в Києві, фото: Gismeteo

Раніше Гідрометцентр опублікував детальний прогноз погоди на листопад: середня температура повітря впродовж місяця становитиме 0−8 градусів.

Джерело: Ракурс


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