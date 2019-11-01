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Погода в Украине: 2 ноября существенно потеплеет во всех регионах, фото: pxhere

Погода в Украине 2 ноября: существенно потеплеет во всех регионах (КАРТА)

1 ноя 2019, 18:12
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Погода в Украине в субботу, 2 ноября, порадует граждан теплом.

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Почти во всех регионах страны осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В этот день погодные условия будут отличаться от тех, которые были в предыдущие дни. В субботу существенно потеплеет. Температурные показатели значительно повысятся.

Небольшие дожди пройдут на западе, в то же время там будет теплее всего. На остальной территории государства осадков метеорологи не прогнозируют. На востоке будет 3−6 градусов тепла, сохранится облачность. В других регионах будет сухо.

Погода в Украине: существенно потеплеет во всех регионах, фото: Гидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в большинстве области 2 ноября ожидается южный ветер. Даже могут фиксироваться штормовые порывы.

Погода в Киеве будет ветреной. Максимальная температура воздуха достигнет 5−8 градусов тепла.

Геомагнитная активность в Украине 2 ноября будет невысокой. Индекс магнитных колебаний не превысит отметки 2.

Геомагнитная активность в Киеве, фото: Gismeteo

Ранее Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз погоды на ноябрь: средняя температура воздуха в течение месяца составит 0−8 градусов.

Источник: Ракурс


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