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Астрономы назвали условие зарождения жизни на других планетах, фото: Jet Propulsion Laboratory
Астрономы назвали условие зарождения жизни на других планетахhttps://racurs.ua/n128880-astronomy-nazvali-uslovie-zarojdeniya-inoplanetnoy-jizni-na-drugih-planetah.htmlРакурс
Инопланетная жизнь может появиться благодаря астероидам средних размеров.
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Их диаметр должен составлять от 20 м до 1 км. Издание Live Science опубликовало результаты исследований научных сотрудников Кембриджского университета, которые изучили, каким образом планеты могут стать потенциально обитаемыми в будущем.
На начальных этапах на других планетах могут существовать важные для живых организмов вещества. Этому должна способствовать высокая температура родной звезды. Последняя в дальнейшем затухает, а вещества попадают на каменистую планету при падении других объектов.
Астрономы установили, что астероиды среднего размера — это лучшие кандидаты на роль своеобразных поставщиков живых организмов. При падении они передают много полезных материалов поверхности. Большие же астероиды (2−20 км в диаметре) провоцируют разрушение стабильной атмосферы и ее испарение.
Ранее астрономы зафиксировали древнейшее скопление галактик во Вселенной. Кластер из 12 галактик, которые существовали около 13 млрд лет назад, увидели с помощью телескопов Subaru, Keck и Gemini. В нынешней Вселенной такие кластеры могут включать сотни галактик.
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