Астрономи назвали умову зародження життя на інших планетах, фото: Jet Propulsion Laboratory

https://racurs.ua/ua/n128880-astronomy-nazvaly-umovu-vynyknennya-jyttya-na-inshyh-planetah.html

Ракурс

Інопланетне життя може з’явитися завдяки астероїдам середніх розмірів.

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Їх діаметр має становити від 20 м до 1 км. Видання Live Science опублікувало підсумки досліджень науковців Кембриджського університету, які вивчали, яким чином планети можуть бути потенційно заселеними у майбутньому.

На початкових етапах на інших планетах можуть існувати важливі для живих організмів речовини. Цьому повинна сприяти висока температура рідної зірки. Остання в подальшому згасає, а речовини потрапляють на кам’янисту планету під час падіння інших об'єктів.

Астрономи встановили, що астероїди середнього розміру — найкращі кандидати на роль своєрідних постачальників живих організмів. Під час падіння вони передають багато корисних матеріалів поверхні. Великі ж астероїди (2−20 км у діаметрі) провокують руйнування стабільної атмосфери та її випаровування.

Раніше астрономи зафіксували найдавніше скупчення галактик у Всесвіті. Кластер із 12 галактик, які існували близько 13 млрд років тому, побачили за допомогою телескопів Subaru, Keck та Gemini. У нинішньому Всесвіті такі кластери можуть включати сотні галактик.