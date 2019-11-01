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Ракурс
Михаил Радуцкий, фото: 112.ua

В «Слуге народа» подтвердили переписку о доплатах в конвертах для нардепов (ФОТО)

1 ноя 2019, 17:50
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Депутат из «Слуги народа» Михаил Радуцкий подтвердил факт существования переписки относительно доплат депутатам в конвертах членам правящей фракции, скриншоты которого ранее были распространены в соцсетях.

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Однако он отрицает, что депутаты из его фракции действительно получают такие доплаты. Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает «Радіо Свобода».

Не получают депутаты «Слуги народа» никаких денег в конвертах. Точка, — подчеркнул Радуцкий.

Радуцкий отметил, что лицо, с которым он переписывался, было обозначено в его телефоне как «хз». По его словам, он считал, что это, очевидно, какой-то знакомый человек, поэтому начал с ним общаться.

В обнародованной неизвестным пранкеры переписке с Радуцким, нардеп отмечал, что, по его мнению, для депутатов была бы достаточной «белая» зарплата в размере 4 тыс. долл. США (около 100 тыс. грн).

Комментируя этот момент переписки народный избранник отметил, что он об этом вел разговоры еще когда не стал депутатом.

Я вижу в нашей фракции людей, особенно в Киеве, которые снимают квартиру, и действительно я волнуюсь … у Зеленского — у него нет тех денег, — отметил сегодня Радуцкий, комментируя скандальную переписку.

По мнению Радуцкого, решить проблему с зарплатами депутатов можно за счет привлечения международных доноров.

Если бы действительно удалось каких-то доноров, страны привлечь. Не только для депутатов, но и для чиновников, — считает народный избранник.

Фрагмент переписки Радуцкого, фото: «Радио Свобода»

Фрагмент переписки Радуцкого, фото: телеканал «Прямой»

Напомним, СМИ недавно опубликовали новую порцию переписки с женщинами народного депутата из «Слуги народа» Богдана Яременко.


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