Нардеп Богдан Яременко. Фото: dialog.ua

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Новую порцию переписок народного депутата Украины Богдана Яременко с женщинами во время заседаний Верховной Рады обнародовали журналисты.

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Несколько переписок нардепа с женщинами зафиксировали 29 и 30 октября. Подобное за политиком наблюдали еще в сентябре. В сети появились фотографии с экраном телефона, который якобы принадлежит Яременко. Об этом сообщает издание «Буквы».

В одной из переписок говорится о том, что народный депутат договаривается о встрече с девушкой. Яременко интересуется, какой вид алкоголя она предпочитает.

В другой переписке пользователь социальной сети Анна Степаницкая прислала нардепу свое фото и написала, что купила комбинезон. Яременко прокомментировал фото словом «Неплохо» и добавил, что Анну «надо больше делать леди».

Кроме того, журналисты зафиксировали переписку нардепа с женщиной по имени Галина. В одном сообщении, она рассказывала, как к ней подняться в квартиру и желала доброго дня Яременко. В другом письме Галина попросила у политика 10 тыс. долл. на покупку квартиры, но политик отказал ей в этом.

Еще опубликовали переписку с 18-летней девушкой. Яременко интересовался, сколько ей «нужно денег в месяц».

Между тем журналист Мирослава Барчук прокомментировала позицию президентской фракции «Слуга народа», которая не собирается никоим образом наказывать Яременко за секс-скандал в Раде, утверждая, что это «вопрос личной жизни» нардепа.

В Facebook она подняла риторический вопрос о том, какой вес и авторитет в международных переговорах теперь будет иметь Яременко, как председатель комитета по иностранным делам, если в других странах подобные скандалы приводят к немедленным отставкам и завершению политической карьеры.

Это огромный вред и подрыв позиций нашей парламентской дипломатии. Поэтому это не о личной жизни. Это о чести и об интересах государства, — подчеркнула она.

Напомним, народный депутат Богдан Яременко попал в секс-скандал. Политик 31 октября выступил с трибуны Верховной Рады. Сначала он извинился перед женой, семьей, фракцией и избирателями, которые «не заслужили смотреть на все это», а потом пригрозил журналистам и всем, кто публикует фото его переписки с проституткой, заключением за нарушение личных прав.