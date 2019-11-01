Заседание Верховной Рады. Фото: donpress.com

https://racurs.ua/n128850-verhovnaya-rada-rassmatrivaet-postanovlenie-o-parlamentskih-slushaniyah-po-povodu-otkrytiya-rynka.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 1 ноября проводит очередное пленарное заседание.

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Сегодня народные избранники планируют рассмотреть проект постановления про парламентские слушания на тему «Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения». Цель слушаний — привлечение внимания органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественности и экспертной среды к проблемным вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения в Украине. Об этом сообщается в пояснительной записке закона.

В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кроме того, запланировано рассмотрение закона № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин», который должен упростить процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин областей и АР Крым.

Во втором чтении парламентарии попытаются принять проект закона № 1041 «О внесении изменений в закон Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» и № 2161 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

Напомним, 31 октября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2283 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2019 год». Документом предусматривается дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1 млрд грн.