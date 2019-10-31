Верховная Рада выделила 1 млрд грн на шахтеров

Верховная Рада выделила деньги на зарплаты шахтерам. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128841-verhovnaya-rada-vydelila-1-mlrd-grn-na-shahterov.html

Ракурс

Верховная рада Украины 31 октября приняла во втором чтении законопроект № 2283 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2019 год».

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Проект закона поддержал 291 парламентарий. Документом предусматривается дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1 млрд грн. Авторы закона уверены, что это позволит своевременно выплачивать зарплату горняка. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания ВРУ.

Принятый закон увеличивает расходы на 1,4 млрд грн на национальную безопасность и оборону. Деньги пойдут на зарплату военнослужащих Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, сотрудников Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны. Социальное обеспечение сотрудникам этих структур поднимут до уровня выплат в Вооруженных силах.

Кроме того, предусматривается и увеличение финансирование на 500 млн грн резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Планируется повышение расходов на соцзащиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Тогда чиновники отметили, что его приняли на основе макроэкономического прогноза, который составил предыдущий Кабмин, и обещали его откорректировать.