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Верховна Рада виділила гроші на зарплати шахтарям. Фото: president.gov.ua

Верховна Рада виділила 1 млрд грн на шахтарів

31 жов 2019, 20:14
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Верховна рада України 31 жовтня прийняла в другому читанні законопроект № 2283 «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2019 рік».

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Проект закону підтримав 291 парламентар. Документом передбачається додаткове фінансування програми «Реструктуризація вугільних шахт» у сумі 1 млрд грн. Автори закону впевнені, що це дозволить своєчасно виплачувати зарплатню гірника. Про це йшлося в трансляції сьогоднішнього засідання ВРУ.

Ухвалений закон збільшує видатки на 1,4 млрд грн на національну безпеку та оборону. Гроші підуть на зарплатню військовослужбовців Держприкордонслужби, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, співробітників Служби безпеки України, Управління державної охорони. Соціальне забезпечення співробітникам цих структур піднімуть до рівня виплат у Збройних силах.

Крім того, передбачається й збільшення фінансування на 500 млн грн резервного фонду, створеного для забезпечення державою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Планується підвищення видатків на соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. Тоді урядовці зазначили, що його ухвалили на основі макроекономічного прогнозу, який склав попередній Кабмін, і обіцяли його відкоригувати.

Джерело: Ракурс


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