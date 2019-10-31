Запобіжний захід Олегу Гладковському залишили без змін. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n128840-apelyaciyna-palata-vaks-zalyshyla-zapobijnyy-zahid-gladkovskomu-bez-zmin.html

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Олегу Гладковському, колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони, запобіжний захід залишили без змін.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 31 жовтня розглянула апеляційні скарги захисників та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС про запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 млн 623 тис. грн. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада України».

За результатами судового розгляду поданих апеляційних скарг суд відмовив у їх задоволенні за необґрунтованістю та залишив ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19 жовтня 2019 року без змін, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення є остаточним, набирає законної сили з моменту його проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 19 жовтня заарештував Гладковського на два місяці з можливістю внесення застави в 10 млн 623 тис. 21 жовтня за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.

Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України). Внаслідок дій Гладковського державі було завдано збитків на понад 10,6 млн грн. Окрім того, екс-чиновник не задекларував доходи дружини від здачі нерухомості в Києві у 2016−2018 роках у сумі 164,5 тис. дол.