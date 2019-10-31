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Ракурс
Меру пресечения Олегу Гладковскому оставили без изменений. Фото: liga.net

Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения Гладковскому без изменений

31 окт 2019, 19:44
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Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны, меру пресечения оставили без изменений.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 31 октября рассмотрела апелляционные жалобы защитников и прокурора на постановление следственного судьи ВАКС о мере пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн 623 тыс. грн. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

По результатам судебного рассмотрения поданных апелляционных жалоб суд отказал в их удовлетворении за необоснованностью и оставил постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 19 октября 2019 года без изменений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение является окончательным, вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 19 октября арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в 10 млн 623 тыс. 21 октября за него внесли залог и он вышел на свободу.

Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларирование недостоверных данных (ч. 2 ст. 364 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В результате действий Гладковского государству был нанесен ущерб на более 10,6 млн грн. Кроме того, экс-чиновник не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в Киеве в 2016—2018 годах в сумме 164,5 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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