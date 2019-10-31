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Анна Скороход расплакалась в зале Верховной Рады. Фото: Скриншот: трансляция

Нардеп от «Слуги народа» расплакалась в зале Верховной Рады (ФОТО, ВИДЕО)

31 окт 2019, 19:17
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Анна Скороход, народный депутат от «Слуги народа», устроила истерику из-за того, что спикер парламента Дмитрий Разумков не предоставил возможности рассмотреть ее правки к законопроекту закона № 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа» во втором чтении.

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Мажоритарщик от 93 округа (Киевская область) расстроилась, что коллеги не дают возможности рассмотреть в Раде те правки, которые не поддержал профильный комитет. Скороход выразила свое возмущение и расплакалась. Об этом шла речь в трансляции заседания.

Такое впечатление, что у нас происходит издевательство. Если я сказала, что я хочу рассмотреть свои правки, значит я хочу рассмотреть свои правки. А ко мне подходят и говорят: «Перестань их подавать». Вчера на комитете мы согласовали договоренности. Сегодня я прочитала текст — и они не соблюдены! Что это за отношение? — прокричала нардеп.

Кто-то из коллег подошел к Скороход и попросил успокоиться, отметив, что «Вам еще рожать». Впоследствии парламент рассмотрел все ее правки.

Анна Скороход расплакалась в зале Верховной Рады. Фото: Скриншот: трансляция

После принятия закона о ГТС Дмитрий Разумков попросил нардепов «не нервничать там, где это не нужно».

Давайте не нарушать конституционные права законотворцев, — ответила Скороход и этим вызвала бурные аплодисменты в зале.

Впоследствии коллегу пошла утешать лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Анна Скороход расплакалась в зале Верховной Рады. Фото: Скриншот: трансляция

Напомним, 30 октября в Верховной Раде произошла стычка. Народные депутаты начали толкаться после провала инициативы «Оппозиционной платформы — За жизнь» о создании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе. Конфликт возник в секторе ОПЗЖ. В центре столкновения находился нардеп от этой политсилы Николай Скорик.

Источник: Ракурс


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