Конгресс одобрил начало процедуры импичмента Трампа. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128838-kongress-ssha-prinyal-rezoluciu-o-nachale-procedury-impichmenta-trampa.html

Ракурс

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Loading...

Резолюцию Палаты представителей США поддержали 232 депутата, против голосовали 186 политиков. Процедуру импичмента Трампа не поддержали все представители Республиканской партии США. Также против голосовали два демократа. Об этом 31 октября сообщает CBS News.

Отмечается, что принятая резолюция закладывает основу для публичного проведения расследования в рамках Комитета по вопросам разведки Палаты представителей. Ранее слушания по делу об импичменте Трампа были закрытыми.

После завершения расследования будет составлено заключение, которое передадут на рассмотрение Юридического комитета. Во время его заседания, президент Трамп и его представитель смогут представлять собственные доказательства и допрашивать свидетелей по делу.

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.