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Суд обязал ГБР расследовать возможное разглашение данных Трубой, фото: ГБР

Суд обязал ГБР завести дело на шефа: Труба мог разглашать тайную информацию

31 окт 2019, 18:38
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Роман Труба, глава Государственного бюро расследований (ГБР), и начальник пресс-службы ведомства Максим Белоусенко могли незаконно разглашать данные досудебного расследования.

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В Шевченковский райсуд Киева поступила жалоба на бездействие ГБР, которое отказалось расследовать возможное правонарушение Трубы и Белоусенко. Об этом говорится в материалах суда, информируют «Українськi Новини».

По данным заявителя, 17 сентября он обращался в ГБР с требованием начать соответствующее расследование согласно ч. 2 ст. 387 УК Украины (разглашение данных досудебного расследования), но представители ведомства в прошении отказали и уголовное производство не открыли.

После этого гражданин обратился в суд и в начале октября его жалоба была удовлетворена: ГБР обязали начать расследование в отношении Трубы и Белоусенко.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что Труба причастен к сливу информации, которая защищается законом о тайне следствия, бывшему замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову. В ответ глава ГБР заявил, что не знает, откуда Портнов получает информацию о деятельности его ведомства, но допустил возможность утечки данных.


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