Верховная Рада приняла закон о независимой ГТС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n128837-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-ob-otdelenii-gts-ot-naftogaza.html

Ракурс

Проект закона № 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа» во втором чтении 31 октября поддержала Верховная Рада.

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Закон, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора ГТС в Украине, поддержали 341 парламентариев. Отныне оператор газотранспортной системы должен получить лицензию на осуществление такой деятельности, что предполагает независимость и уединенную работу такого оператора. Об этом говорится в пояснительной записке закона.

Новым оператором будет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации газотранспортной системы и имеет соответствующий персонал.

Отделения ГТС от «Нафтогаза» было необходимым условием для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Российской Федерацией по европейским правилам. ГТС Украины останется в государственной собственности после проведения анбандлинга.

Напомним, 18 октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект № 2239−1, который создает независимый оператор газотранспортной системы.