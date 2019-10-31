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Ракурс
В Киеве начали маркировать древесину, фото: pixabay

В Киеве начали маркировать древесину (ФОТО)

31 окт 2019, 18:01
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Маркировку древесины в Киеве внедряют лесники. Дарницкое лесопарковое хозяйство начало воплощать пилотный проект электронного учета древесины.

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Уже закуплены 10 комплектов средств для поштучной маркировки. Об этом сообщает «Киевзеленстрой».

Маркеры со штрих-кодом регистрируют происхождение, качественные и количественные показатели древесины. Лесники будут знать, какое именно дерево поступает из лесосек в места складирования, хранения и отгрузки конечным потребителям.

Ожидается, что такие меры усилят контроль за перемещением лесоматериалов.

Маркировать планируют всю заготовленную древесину. Материалы, которые маркируются партиями, под действие нововведения не попадают.

В Киеве начали маркировать древесину. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве начали маркировать древесину. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве начали маркировать древесину. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве начали маркировать древесину. Фото: Киевзеленстрой

Напомним, вчера Верховная Рада одобрила введение запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат. Поддержали инициативу более 300 народных избранников.

Источник: Ракурс


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