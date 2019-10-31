В Киеве начали маркировать древесину, фото: pixabay

https://racurs.ua/n128834-pod-kievom-nachali-markirovku-derevev.html

Ракурс

Маркировку древесины в Киеве внедряют лесники. Дарницкое лесопарковое хозяйство начало воплощать пилотный проект электронного учета древесины.

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Уже закуплены 10 комплектов средств для поштучной маркировки. Об этом сообщает «Киевзеленстрой».

Маркеры со штрих-кодом регистрируют происхождение, качественные и количественные показатели древесины. Лесники будут знать, какое именно дерево поступает из лесосек в места складирования, хранения и отгрузки конечным потребителям.

Ожидается, что такие меры усилят контроль за перемещением лесоматериалов.

Маркировать планируют всю заготовленную древесину. Материалы, которые маркируются партиями, под действие нововведения не попадают.

Напомним, вчера Верховная Рада одобрила введение запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат. Поддержали инициативу более 300 народных избранников.