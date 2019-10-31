Рада приняла закон о незаконном обогащении. Фото: vistanews.ru

https://racurs.ua/n128835-parlament-prinyal-zakonoproekt-o-nezakonnom-obogaschenii-ukrainskih-chinovnikov.html

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Верховная Рада Украины на заседании 31 октября проголосовали во втором чтении за проект закона № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

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Законопроект поддержали 259 народных депутатов. Документ направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение. Также он предусматривает введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом говорится в пояснительной записке закона.

Закон устанавливает уголовную ответственность в случае приобретения чиновником активов, которые на 11,5 млн грн превышают доходы указанного лица. Наказание должностному лицу предусматривается в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

В Гражданском процессуальном кодексе впишут, что иск о признании активов незаконными и взыскании в доход государства будут предъявлять в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до вступления в силу этого закона, если разница между стоимостью активов и законными доходами чиновника в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Эти же условия будут основанием для иска по активам, найденными после вступления в силу этого закона.

Дела о незаконном обогащении будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, а подследственные они будут НАБУ, САП и в отдельных случаях ГБР.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада 316 голосами поддержала в первом чтении проект закона № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».