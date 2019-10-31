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Рада ухвалила закон про незаконне збагачення. Фото: vistanews.ru

Парламент ухвалив законопроект про незаконне збагачення українських чиновників

31 жов 2019, 17:44
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Верховна Рада України на засіданні 31 жовтня проголосували в другому читанні за проект закону № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

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Законопроект підтримали 259 народних депутатів. Документ спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Також він передбачає запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це йдеться в пояснювальній записці закону.

Закон встановлює кримінальну відповідальність у разі набуття чиновником активів, які на 11,5 млн грн перевищують доходи зазначеної особи. Покарання посадовцю передбачається у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади та займатись певною діяльність.

У Цивільному процесуальному кодексі впишуть, що позов про визнання активів незаконними і стягнення в дохід держави будуть пред’являти щодо активів, придбаних протягом чотирьох років до набуття чинності цього закону, якщо різниця між вартістю активів і законними доходами чиновника в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Ці ж умови будуть підставою для позову за активами, знайденими після вступу в силу цього закону.

Справи про незаконне збагачення розглядатиме Вищий антикорупційний суд, а підслідні вони будуть НАБУ, САП та в окремих випадках ДБР.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада 316 голосами підтримала у першому читанні проект закону № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Джерело: Ракурс


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