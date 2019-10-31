Погода в Україні: 1 листопада буде прохолодно, але сухо, фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні завтра, 1 листопада, буде прохолодною, але сухою — опадів не очікується.

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Вдень буде 3−8 градусів тепла. Вночі температурні показники у всіх регіонах опустяться нижче нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр.

До найсерйозніших заморозків слід готуватися жителям східних регіонів. У західній частині країни буде тепліше. Максимальна температура очікується на Закарпатті — до 11 градусів тепла.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що антициклон «Ольденбургія» продовжує утримуватися над територією України. Найближчих вихідних температура повітря буде вищою, але з’явиться сильний вітер і підуть дощі.

Геомагнітна активність в України буде незначною. У перший день листопада магнітних бурь не очікується.

Раніше Гідрометцентр України дав детальний прогноз погоди на листопад. Середня температура повітря впродовж місяця становитиме 0−8 градусів.