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Синоптики спрогнозували погоду на листопад. Фото: Ракурс

Гідрометцентр України дав докладний прогноз погоди на листопад

31 жов 2019, 16:14
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Прогноз погоди в Україні на листопад спрогнозували українські синоптики.

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В останній місяць осені середня температура повітря передбачається 0−8°, а в гірських районах 6−7° тепла. Такі температурні показники близькі до середніх багаторічних значень у північно-західній половині країни, а на решті території — дещо вищі середніх багаторічних значень. Про це повідомив український Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на початку листопада в Україні ще спостерігатиметься аномально тепла погода для цього періоду. Але в Гідрометцентрі попереджають, що не варто чекати такого ж тепла, як і влітку. При цьому теплі дні чергуватиметься з холодними. Місячна кількість опадів у листопаді очікується 37−65 мм, в гірських районах 66−110 мм.

Синоптики зазначають, що традиційно у листопаді середня місячна температура повітря складає 0−7° тепла. Зазвичай у першій декаді цього місяця середня добова температура знижується на +5°. У другій та третій декадах (крім півдня країни) вже можливе похолодання до 0°, часто в цей час утворюється сніговий покрив.

Максимально температура повітря в листопаді прогрівалася 16−24° тепла. Це спостерігалося у центральних та південних областях. У Чернівецькій областях та в Криму місцями фіксувалося 25−29° тепла. Абсолютний мінімум фіксувався 15−24° морозу, а в північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях було навіть 25−31° нижче нуля. Доволі холодно було й на півдні Криму та в Одеській області — 8−13° морозу.

Середня місячна кількість опадів у листопаді становить 30−61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62−140 мм.

Нагадаємо, фахівці «Української кліматичної мережі» спрогнозували, що зима в Україні цього року буде екстремальна, а на українців очікують найсильніші за останні 30 років снігопади та морози. Крім того, взимку прогнозують дощі та плюсову погоду.

Джерело: Ракурс


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