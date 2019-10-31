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Фільм «Джокер» висунули на 16 номінацій «Оскара» з 24-х існуючих, фото — Warner Bros.
«Джокера» висунули на 16 номінацій «Оскара» з 24-х існуючих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128828-djokera-vysunuly-na-16-nominaciy-oskara-z-24-h-isnuuchyh-video.htmlРакурс
Кінокомпанія Warner Bros. продовжує підтримувати імідж супергеройської драми «Джокер» як головного фільму 2019 року. Картину висунули на «Оскар» відразу в шістнадцяти номінаціях з існуючих 24-х.
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У декілька номінацій «Джокер» просто не вписався: складно було б довести, що це мультфільм, документальний або короткометражний фільм, повідомляє сайт студії.
На думку творців, «Джокер» заслуговує на заповітні статуетки за наступні досягнення:
- кращий фільм року;
- краща режисура (Тодд Філіпс);
- кращий адаптований сценарій;
- краща чоловіча роль (Хоакін Фенікс);
- краща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро);
- краща жіноча роль другого плану (Зазі Бітц, Френсіс Конрой);
- кращий акторський ансамбль;
- краща операторська робота;
- краща робота художника-постановника;
- кращий монтаж;
- кращий дизайн костюмів;
- кращий звуковий монтаж;
- кращі візуальні ефекти;
- кращий звук;
- кращий грим і зачіски;
- краща музика (Гільдур Ґуднадоттір, автор саундтреку й до серіалу «Чорнобиль»).
Скільки статуеток отримає історія коміка в жорстокому суспільстві, ми дізнаємося через кілька місяців: претендентів на «Оскар» назвуть 13 січня 2020 року. А 92-а церемонія вручення кінонагород відбудеться 9 лютого 2020 року.
Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що Девід Лінч, американський режисер, удостоєний спеціальної премії «Оскар» 2019 року. Цією нагородою його відзначили за вагомий внесок у розвиток кінематографу.
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