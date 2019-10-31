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Ракурс
Фільм «Джокер» висунули на 16 номінацій «Оскара» з 24-х існуючих, фото — Warner Bros.

«Джокера» висунули на 16 номінацій «Оскара» з 24-х існуючих (ВІДЕО)

31 жов 2019, 16:08
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Кінокомпанія Warner Bros. продовжує підтримувати імідж супергеройської драми «Джокер» як головного фільму 2019 року. Картину висунули на «Оскар» відразу в шістнадцяти номінаціях з існуючих 24-х.

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У декілька номінацій «Джокер» просто не вписався: складно було б довести, що це мультфільм, документальний або короткометражний фільм, повідомляє сайт студії.

На думку творців, «Джокер» заслуговує на заповітні статуетки за наступні досягнення:

  • кращий фільм року;
  • краща режисура (Тодд Філіпс);
  • кращий адаптований сценарій;
  • краща чоловіча роль (Хоакін Фенікс);
  • краща чоловіча роль другого плану (Роберт де Ніро);
  • краща жіноча роль другого плану (Зазі Бітц, Френсіс Конрой);
  • кращий акторський ансамбль;
  • краща операторська робота;
  • краща робота художника-постановника;
  • кращий монтаж;
  • кращий дизайн костюмів;
  • кращий звуковий монтаж;
  • кращі візуальні ефекти;
  • кращий звук;
  • кращий грим і зачіски;
  • краща музика (Гільдур Ґуднадоттір, автор саундтреку й до серіалу «Чорнобиль»).

Скільки статуеток отримає історія коміка в жорстокому суспільстві, ми дізнаємося через кілька місяців: претендентів на «Оскар» назвуть 13 січня 2020 року. А 92-а церемонія вручення кінонагород відбудеться 9 лютого 2020 року.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що Девід Лінч, американський режисер, удостоєний спеціальної премії «Оскар» 2019 року. Цією нагородою його відзначили за вагомий внесок у розвиток кінематографу.

Джерело: Ракурс


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