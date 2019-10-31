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Ракурс
Фильм «Джокер» выдвинули на 16 номинаций «Оскара» из 24-х существующих, фото — Warner Bros.

«Джокера» выдвинули на 16 номинаций «Оскара» из 24-х существующих (ВИДЕО)

31 окт 2019, 16:08
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Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройском драмы «Джокер» как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на «Оскар» сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24-х.

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В несколько номинаций «Джокер» просто не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документальный или короткометражный фильм, сообщает сайт студии.

По мнению создателей, «Джокер» заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:

  • лучший фильм года;
  • лучшая режиссура (Тодд Филлипс);
  • лучший адаптированный сценарий;
  • лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
  • лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
  • лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
  • лучший актерский ансамбль;
  • лучшая операторская работа;
  • лучшая работа художника-постановщика;
  • лучший монтаж;
  • лучший дизайн костюмов;
  • лучший звуковой монтаж;
  • лучшие визуальные эффекты;
  • лучший звук;
  • лучший грим и прически;
  • лучшая музыка (Гильдур Ґуднадоттир, автор саундтрека и к сериалу «Чернобыль»).

Сколько статуэток получит история комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на «Оскар» назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград состоится 9 февраля 2020 года.

Недавно «Ракурс» сообщал, что Дэвид Линч, американский режиссер, удостоен специальной премии «Оскар» 2019 года. Этой наградой его отметили за весомый вклад в развитие кинематографа.

Источник: Ракурс


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