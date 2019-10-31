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Фильм «Джокер» выдвинули на 16 номинаций «Оскара» из 24-х существующих, фото — Warner Bros.
«Джокера» выдвинули на 16 номинаций «Оскара» из 24-х существующих (ВИДЕО)https://racurs.ua/n128828-djokera-vydvinuli-na-16-nominaciy-oskara-iz-24-h-suschestvuuschih-video.htmlРакурс
Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройском драмы «Джокер» как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на «Оскар» сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24-х.
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В несколько номинаций «Джокер» просто не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документальный или короткометражный фильм, сообщает сайт студии.
По мнению создателей, «Джокер» заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:
- лучший фильм года;
- лучшая режиссура (Тодд Филлипс);
- лучший адаптированный сценарий;
- лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
- лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
- лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
- лучший актерский ансамбль;
- лучшая операторская работа;
- лучшая работа художника-постановщика;
- лучший монтаж;
- лучший дизайн костюмов;
- лучший звуковой монтаж;
- лучшие визуальные эффекты;
- лучший звук;
- лучший грим и прически;
- лучшая музыка (Гильдур Ґуднадоттир, автор саундтрека и к сериалу «Чернобыль»).
Сколько статуэток получит история комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на «Оскар» назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград состоится 9 февраля 2020 года.
Недавно «Ракурс» сообщал, что Дэвид Линч, американский режиссер, удостоен специальной премии «Оскар» 2019 года. Этой наградой его отметили за весомый вклад в развитие кинематографа.
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