Фильм «Джокер» выдвинули на 16 номинаций «Оскара» из 24-х существующих, фото — Warner Bros.

https://racurs.ua/n128828-djokera-vydvinuli-na-16-nominaciy-oskara-iz-24-h-suschestvuuschih-video.html

Ракурс

Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройском драмы «Джокер» как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на «Оскар» сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24-х.

Loading...

В несколько номинаций «Джокер» просто не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документальный или короткометражный фильм, сообщает сайт студии.

По мнению создателей, «Джокер» заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:

лучший фильм года;

лучшая режиссура (Тодд Филлипс);

лучший адаптированный сценарий;

лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);

лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);

лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);

лучший актерский ансамбль;

лучшая операторская работа;

лучшая работа художника-постановщика;

лучший монтаж;

лучший дизайн костюмов;

лучший звуковой монтаж;

лучшие визуальные эффекты;

лучший звук;

лучший грим и прически;

лучшая музыка (Гильдур Ґуднадоттир, автор саундтрека и к сериалу «Чернобыль»).

Сколько статуэток получит история комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на «Оскар» назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград состоится 9 февраля 2020 года.

Недавно «Ракурс» сообщал, что Дэвид Линч, американский режиссер, удостоен специальной премии «Оскар» 2019 года. Этой наградой его отметили за весомый вклад в развитие кинематографа.