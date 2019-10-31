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Ученые раскрыли главную причину пристрастия людей к алкоголю, фото: pixabay

Ученые раскрыли главную причину пристрастия людей к алкоголю

31 окт 2019, 15:59
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Алкоголь люди употребляют из-за уникальной нейронной цепи.

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Один из участков мозга отвечает за формирование привычки употреблять алкоголь. Об этом свидетельствуют данные исследований ученых, опубликованные изданием MedicalXpress.

Ключевое соединение — меланин, который концентрирует меланинконцентрирующий гормон (МСН), используется нейронами гипоталамуса. Он связан с формированием аппетита, а также склонностью принимать медпрепараты.

В ходе исследований на лабораторных грызунах американские исследователи выяснили, что импульсивность не связана с голодом, как предполагалось ранее. Специалисты следили за поведением животных, которым были предложены угощения с высоким содержанием жиров и углеводов, если они нажимали специальный рычаг.

Эксперты из США сканировали мозг подопытных, установив нейроны, вырабатывающие МСН. Выяснилось, что за импульсивное поведение отвечала клеточная структура. По мнению авторов исследований, определенный участок мозга провоцирует формирование пагубных привычек, в том числе употребление алкоголя и любовь к сладкому.

Ранее китайские ученые заявили, что алкоголь в умеренном количестве помогает бороться с болезнями. Спиртные напитки способны улучшить метаболизм глюкозы и снизить уровень инсулина.


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