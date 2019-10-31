Вчені розкрили головну причину пристрасті людей до алкоголю, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128823-vcheni-rozkryly-golovnu-prychynu-prystrasti-ludey-do-alkogolu.html

Ракурс

Алкоголь люди вживають через унікальний нейронний ланцюг у головному мозку.

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Одна з ділянок мозку відповідає за формування звички вживати алкоголь. Про це свідчать дані досліджень вчених, опубліковані виданням MedicalXpress.

Ключове з'єднання — меланін, який концентрує меланінконцентруючий гормон (МСН), використовується нейронами гіпоталамусу. Він пов’язаний із формуванням апетиту, а також схильністю приймати медпрепарати.

Під час досліджень на лабораторних гризунах американські дослідники з’ясували, що імпульсивність не пов’язана з голодом, як припускалося раніше. Фахівці стежили за поведінкою тварин, яким була запропонована їжа з високим вмістом жирів і вуглеводів. Вони її отримували, якщо натискали спеціальний важіль.

Експерти зі США сканували мозок піддослідних. Вони встановили, що нейрони виробляють МСН, а за імпульсивну поведінку відповідала клітинна структура. На думку авторів досліджень, певна ділянка мозку провокує формування згубних звичок, у тому числі вживання алкоголю і схильність до солодкого.

Раніше китайські вчені заявили, що алкоголь у помірній кількості допомагає боротися з хворобами. Спиртні напої здатні поліпшити метаболізм глюкози і знизити рівень інсуліну.