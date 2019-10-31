Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вчені розкрили головну причину пристрасті людей до алкоголю, фото: pixabay

Вчені розкрили головну причину пристрасті людей до алкоголю

31 жов 2019, 15:59
999

Алкоголь люди вживають через унікальний нейронний ланцюг у головному мозку.

Loading...

Одна з ділянок мозку відповідає за формування звички вживати алкоголь. Про це свідчать дані досліджень вчених, опубліковані виданням MedicalXpress.

Ключове з'єднання — меланін, який концентрує меланінконцентруючий гормон (МСН), використовується нейронами гіпоталамусу. Він пов’язаний із формуванням апетиту, а також схильністю приймати медпрепарати.

Під час досліджень на лабораторних гризунах американські дослідники з’ясували, що імпульсивність не пов’язана з голодом, як припускалося раніше. Фахівці стежили за поведінкою тварин, яким була запропонована їжа з високим вмістом жирів і вуглеводів. Вони її отримували, якщо натискали спеціальний важіль.

Експерти зі США сканували мозок піддослідних. Вони встановили, що нейрони виробляють МСН, а за імпульсивну поведінку відповідала клітинна структура. На думку авторів досліджень, певна ділянка мозку провокує формування згубних звичок, у тому числі вживання алкоголю і схильність до солодкого.

Раніше китайські вчені заявили, що алкоголь у помірній кількості допомагає боротися з хворобами. Спиртні напої здатні поліпшити метаболізм глюкози і знизити рівень інсуліну.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гідрометцентр України дав докладний прогноз погоди на листопад

Синоптики прогнозують, що в останній місяць осені в Україні ще буде доволі тепло, як для осіннього періоду. У листопаді теплі дні чергуватимуться з холодними, а сніжити може традиційно у другій половині місяця

Погода
16:14

Польська автокефальна православна церква не визнала ПЦУ

Архієрейський собор Польської автокефальної православної церкви відмовився визнати Православну церкву України. Ще минулої осені ПАПЦ заборонила своїм священикам служити й молитися з українськими священиками

Новини України
15:43

Богдан: Хорошковський — професіонал, який консультує Нефьодова

Керівник Офісу президента Богдан прокоментував таємні зустрічі Зеленського з колишнім посадовцем Валерієм Хорошковським. Він пояснив, що безкоштовними консультаціями Хорошковського користується новий очільник митниці Нефьодов

Новини України
12:59