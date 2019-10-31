Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Софійський собор у Києві. Фото: flickr.com

Польська автокефальна православна церква не визнала ПЦУ

31 жов 2019, 15:43
999

Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не визнала Православну церкву України.

Loading...

Таке рішення було ухвалене на соборі єпископів ПАПЦ, що відбувся 29 жовтня. Польські священики звернулися із заявою до патріарха Константинопольського Варфоломія про невизнання ПЦУ. Про це повідомляється на веб-сторінці польської церкви.

Залишаємо в силі свої позиції щодо автокефалії Церкви української, що містяться в ухвалах Собору № 340 від 9 травня 2018, № 341 від 25 червня 2018 року та № 342 від 2 квітня 2019 року, — йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що ПАПЦ не проти надання автокефалії церкві в Україні «на основі догматичних і канонічних норм всієї церкви, а не групи відступників-розкольників». За словами польських священників, «це порушує євхаристичну єдність всього православ’я».

Як відомо, ще в листопаді 2018 року Польська автокефальна православна церква заборонила своїм священикам служити і молитися зі священиками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Нагадаємо, 12 жовтня священний синод Елладської церкви визнав незалежність Православної церкви України. Такому важливому для ПЦУ рішенню намагалися перешкодити представники Російської православної церкви. Вони прибули в Афіни, де відбувався Архієрейський собор, і роздали єпископам книжки, у яких йшлося про нібито силові захоплення церков РПЦ в Україні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гідрометцентр України дав докладний прогноз погоди на листопад

Синоптики прогнозують, що в останній місяць осені в Україні ще буде доволі тепло, як для осіннього періоду. У листопаді теплі дні чергуватимуться з холодними, а сніжити може традиційно у другій половині місяця

Погода
16:14

Польська автокефальна православна церква не визнала ПЦУ

Архієрейський собор Польської автокефальної православної церкви відмовився визнати Православну церкву України. Ще минулої осені ПАПЦ заборонила своїм священикам служити й молитися з українськими священиками

Новини України
15:43

Богдан: Хорошковський — професіонал, який консультує Нефьодова

Керівник Офісу президента Богдан прокоментував таємні зустрічі Зеленського з колишнім посадовцем Валерієм Хорошковським. Він пояснив, що безкоштовними консультаціями Хорошковського користується новий очільник митниці Нефьодов

Новини України
12:59