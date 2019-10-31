Софійський собор у Києві. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128826-polska-avtokefalna-pravoslavna-cerkva-ne-vyznala-pcu.html

Ракурс

Польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не визнала Православну церкву України.

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Таке рішення було ухвалене на соборі єпископів ПАПЦ, що відбувся 29 жовтня. Польські священики звернулися із заявою до патріарха Константинопольського Варфоломія про невизнання ПЦУ. Про це повідомляється на веб-сторінці польської церкви.

Залишаємо в силі свої позиції щодо автокефалії Церкви української, що містяться в ухвалах Собору № 340 від 9 травня 2018, № 341 від 25 червня 2018 року та № 342 від 2 квітня 2019 року, — йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що ПАПЦ не проти надання автокефалії церкві в Україні «на основі догматичних і канонічних норм всієї церкви, а не групи відступників-розкольників». За словами польських священників, «це порушує євхаристичну єдність всього православ’я».

Як відомо, ще в листопаді 2018 року Польська автокефальна православна церква заборонила своїм священикам служити і молитися зі священиками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Нагадаємо, 12 жовтня священний синод Елладської церкви визнав незалежність Православної церкви України. Такому важливому для ПЦУ рішенню намагалися перешкодити представники Російської православної церкви. Вони прибули в Афіни, де відбувався Архієрейський собор, і роздали єпископам книжки, у яких йшлося про нібито силові захоплення церков РПЦ в Україні.