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Ракурс
Православну церкву України визнала Елладська церква, фото — Фейсбук Епіфанія

Елладська церква визнала Православну церкву України: що це означає для Києва

12 жов 2019, 14:54
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Під час засідання священного синоду Елладської церкви 12 жовтня єпископи визнали незалежність Православної церкви України.

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Про таке рішення сьогодні у Фейсбук повідомив митрополит Епіфаній. На засіданні Собору ієрархів позицію Вселенського Патріархату про надання томосу ПЦУ підтримали. Православна церква України та Елладська церква тепер можуть взаємодіяти офіційно.

Визнанню ПЦУ з боку Грецької церкви намагалися перешкодити представники Російської православної церкви. Вони прибули в Афіни, де відбувався Архієрейський собор, і роздали єпископам книжки, у яких йшлося про нібито силові захоплення церков РПЦ в Україні.

Брошуру «Зворотний бік Томосу» видала проросійська «Спілка православних журналістів». Її переклали грецькою мовою і на обкладинці розмістили вислови про те, що «Томос приніс громадянську війну», а також «Безбожники відібрали храми».

Українське питання на позачерговому соборі доповів предстоятель Елладської церкви, архієпископ Афін Ієронім. Ця церква стала першою після Вселенського патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала незалежну ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне (міжцерковне) спілкування. У Греції вона вважається державною і є однією з найбільших православних церков світу.

Рішення про визнання може активізувати визнання ПЦУ у світі і сприяти переходу до неї парафій від УПЦ МП. Крім того, віднині митрополита Епіфанія згадуватимуть як предстоятеля церкви під час богослужінь у Греції.

Очікується, що найближчим часом предстоятель ПЦУ відвідає Афіни та буде співслужити з предстоятелем церкви Еллади.

5 січня Вселенський патріарх У Стамбулі підписали Томос для Православної церкви України, про створення якої було оголошено на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 6 січня Томос передали митрополиту Епіфанію у Стамбулі.

За дев’ять місяців 2019 року до ПЦУ приєднались сім тисяч парафій.

Джерело: Ракурс


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