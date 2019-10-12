Світовий рекорд, який не зарахують: Кіпчоге вперше пробіг марафон швидше двох годин, фото — Twitter Kipchoge

https://racurs.ua/ua/n127998-ludyna-vpershe-probigla-marafon-shvydshe-dvoh-godyn-neymovirnyy-rekord-kipchoge-yakyy.html

Ракурс

Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом в історії, якому вдалося пробігти марафонську дистанцію (42 км 195 м) менше ніж за дві години. 12 жовтня на змаганнях у Відні 34-річний кенієць фінішував з результатом 1 год 59 хв 40,2 с.

Loading...

Однак цей результат не буде зарахований як офіційний рекорд, оскільки марафон проходив не під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). У травні 2017 року Кіпчоге в рамках рекламного забігу Nike вже спробував пробігти марафон менш ніж за дві години. Але тоді його результат склав 2 год 25 с. Досягнення теж не зарахували.

Кіпчоге — олімпійський чемпіон 2016 року у марафоні, багаторазовий призер чемпіонатів світу в бігу на середні дистанції. Йому належить чинний світовий рекорд на марафонській дистанції. У вересні 2018 року кенієць пробіг Берлінський марафон за 2 год 1 хв і 39 с.

«Ракурс» повідомляв, що минулого тижня марафони відбулися у Києві та Білій Церкві. Українські спортсмени виконали на них нормативи для участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.