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Ракурс
Світовий рекорд, який не зарахують: Кіпчоге вперше пробіг марафон швидше двох годин, фото — Twitter Kipchoge

Людина вперше пробігла марафон швидше двох годин: неймовірний рекорд Кіпчоге, який не зарахують (ФОТО, ВІДЕО)

12 жов 2019, 14:10
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Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом в історії, якому вдалося пробігти марафонську дистанцію (42 км 195 м) менше ніж за дві години. 12 жовтня на змаганнях у Відні 34-річний кенієць фінішував з результатом 1 год 59 хв 40,2 с.

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Однак цей результат не буде зарахований як офіційний рекорд, оскільки марафон проходив не під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). У травні 2017 року Кіпчоге в рамках рекламного забігу Nike вже спробував пробігти марафон менш ніж за дві години. Але тоді його результат склав 2 год 25 с. Досягнення теж не зарахували.

Світовий рекорд, який не зарахують: Кіпчоге вперше пробіг марафон швидше двох годин, фото — Reuters

Кіпчоге — олімпійський чемпіон 2016 року у марафоні, багаторазовий призер чемпіонатів світу в бігу на середні дистанції. Йому належить чинний світовий рекорд на марафонській дистанції. У вересні 2018 року кенієць пробіг Берлінський марафон за 2 год 1 хв і 39 с.

Світовий рекорд, який не зарахують: Кіпчоге вперше пробіг марафон швидше двох годин, фото — Reuters

«Ракурс» повідомляв, що минулого тижня марафони відбулися у Києві та Білій Церкві. Українські спортсмени виконали на них нормативи для участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

Джерело: Ракурс


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