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Мировой рекорд в марафоне: Кипчоге впервые пробежал 42 км 195 м быстрее двух часов, фото — Twitter Kipchoge

Человек впервые пробежал марафон быстрее двух часов: невероятный рекорд Кипчоге, который не засчитают (ФОТО, ВИДЕО)

12 окт 2019, 14:10
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Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге 12 октября стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию ​​(42 км 195 м) меньше чем за два часа. На соревнованиях в Вене 34-летний кениец финишировал с результатом 1 час 59 мин 40,2 с.

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Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, поскольку марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В мае 2017 года Кипчоге в рамках рекламного забега Nike уже попытался пробежать марафон менее чем за два часа. Но тогда его результат составил 2 часа 25 с. Достижения тоже не засчитали, хотя оно и стало неофициальным мировым рекордом. Сегодня и этот рекорд пал.

Мировой рекорд в марафоне: Кипчоге впервые пробежал 42 км 195 м быстрее двух часов, фото — Reuters

Кипчоге — олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, многократный призер чемпионатов мира в беге на средние дистанции. Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 42 км 195 м. В сентябре 2018 года кениец пробежал Берлинский марафон за 2 часа 1 мин и 39 с.

Мировой рекорд в марафоне: Кипчоге впервые пробежал 42 км 195 м быстрее двух часов, фото — Reuters

«Ракурс» сообщал, что на прошлой неделе марафоны состоялись в Киеве и Белой Церкви. Украинские спортсмены выполнили на них нормативы для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Источник: Ракурс


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