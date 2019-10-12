Человек впервые пробежал марафон быстрее двух часов: невероятный рекорд Кипчоге, который не засчитают (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n127998-chelovek-vpervye-probejal-marafon-bystree-dvuh-chasov-neveroyatnyy-rekord-kipchoge-kotoryy.htmlРакурс
Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге 12 октября стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию (42 км 195 м) меньше чем за два часа. На соревнованиях в Вене 34-летний кениец финишировал с результатом 1 час 59 мин 40,2 с.
Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, поскольку марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). В мае 2017 года Кипчоге в рамках рекламного забега Nike уже попытался пробежать марафон менее чем за два часа. Но тогда его результат составил 2 часа 25 с. Достижения тоже не засчитали, хотя оно и стало неофициальным мировым рекордом. Сегодня и этот рекорд пал.
Кипчоге — олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, многократный призер чемпионатов мира в беге на средние дистанции. Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 42 км 195 м. В сентябре 2018 года кениец пробежал Берлинский марафон за 2 часа 1 мин и 39 с.
«Ракурс» сообщал, что на прошлой неделе марафоны состоялись в Киеве и Белой Церкви. Украинские спортсмены выполнили на них нормативы для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.