Православную церковь Украины признала Элладская церковь, фото — Фейсбук Епифания

https://racurs.ua/n127999-elladskaya-cerkov-priznala-pcu-chto-eto-oznachaet-dlya-kieva.html

Ракурс

Во время заседания Священного Синода Элладской церкви 12 октября епископы признали независимость Православной церкви Украины.

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О таком решении сегодня в Фейсбук сообщил митрополит Епифаний. На заседании Собора иерархов позицию Вселенского Патриархата о предоставлении томоса ПЦУ поддержали. Православная церковь Украины и Элладская церковь теперь могут взаимодействовать официально.

Признанию ПЦУ со стороны Греческой церкви пытались помешать представители Русской православной церкви. Они прибыли в Афины, где проходил Архиерейский собор, и раздали епископам книги, в которых говорилось о якобы силовых захватах церквей РПЦ в Украине.

Брошюру «Обратная сторона Томоса» выдал пророссийский «Союз православных журналистов». Ее перевели на греческий язык и на обложке разместили высказывания о том, что «Томос принес гражданскую войну», а также «Безбожники отобрали храмы».

Украинский вопрос на внеочередном соборе доложил предстоятель Элладской церкви, архиепископ Афин Иероним. Эта церковь стала первой после Вселенского патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала независимую ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое (межцерковное) общение. В Греции она считается государственной и является одной из крупнейших православных церквей мира.

Решение о признании может активизировать признание ПЦУ в мире и способствовать переходу к ней приходов от УПЦ МП. Кроме того, отныне митрополита Епифания будут вспоминать как предстоятеля церкви во время богослужений в Греции.

Ожидается, что в ближайшее время предстоятель ПЦУ посетит Афины и будет сослужить с предстоятелем церкви Эллады.

5 января Вселенский патриарх в Стамбуле подписал Томос для Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января Томос передали митрополиту Епифанию в Стамбуле.

За девять месяцев 2019 года к ПЦУ присоединились семь тысяч приходов.