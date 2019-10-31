Софийский собор в Киеве. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128826-polskaya-avtokefalnaya-pravoslavnaya-cerkov-ne-priznala-pcu.html

Ракурс

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не признала Православную церковь Украины.

Loading...

Такое решение было принято на соборе епископов ПАПЦ, который состоялся 29 октября. Польские священники обратились с заявлением к патриарху Константинопольскому Варфоломею о непризнании ПЦУ. Об этом сообщается на веб-странице польской церкви.

Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 года и № 342 от 2 апреля 2019 года — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что ПАПЦ не против предоставления автокефалии церкви в Украине «на основе догматических и канонических норм церкви, а не группы отщепенцев-раскольников». По словам польских священников, «это нарушает евхаристическое единство всего православия».

Как известно, еще в ноябре 2018 года Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам служить и молиться со священниками Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Напомним, 12 октября священный синод Элладской церкви признал независимость Православной церкви Украины. Таком важном для ПЦУ решению пытались помешать представители Русской православной церкви. Они прибыли в Афины, где проходил Архиерейский собор, и раздали епископам книги, в которых говорилось о якобы силовые захваты церквей РПЦ в Украине.