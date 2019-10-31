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Ракурс
Абдурешит Джеппаров, фото: Станислав Юрченко

Российские силовики снова задержали правозащитника Джеппарова при пересечении админграницы Крыма

31 окт 2019, 15:37
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Российские силовики на выезде с территории временно оккупированного Крыма на материковую Украину задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

Джеппарова оккупанты удерживали в течение полутора часов, прежде чем отпустить.

Причины задержания не сообщаются.

Джеппарова уже не впервые задерживают при пересечении админграницы оккупированного полуострова.

Так, его 14 октября определенное время удерживали на границе Крыма и Херсонской области. До этого — более полутора часов удерживали на пункте пропуска «Армянск» 7 октября.

Сам Джеппаров недавно в комментарии изданию «Крим.Реалии» сообщил, что такие задержания стали регулярными после февраля 2019 года.

По мнению Джеппарова, относительно него оккупанты «формируют досье». В частности, на такую мысль его наводят вопросы, которые российские силовики задают во время таких задержаний.

Вопросы разные: откуда едем, когда родился, где, в какой школе учился, где служил в армии, какое отношение к событиям на Донбассе. Все, что угодно. И мировоззрение, и бытовые вопросы. Откуда доходы, на что живем, с кем встречался в Киеве, цель поездки, — рассказал Джеппаров.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму российские силовики во время традиционной пятничной молитвы ворвались в расположенную в Симферопольском районе мечеть под предлогом «проверки электросчетчиков».


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