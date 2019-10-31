Российские силовики снова задержали правозащитника Джеппарова при пересечении админграницы Крымаhttps://racurs.ua/n128825-rossiyskie-siloviki-snova-zaderjali-pravozaschitnika-djepparova-pri-peresechenii-admingranicy-kryma.htmlРакурс
Российские силовики на выезде с территории временно оккупированного Крыма на материковую Украину задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Маммет Мамбетов.
Джеппарова оккупанты удерживали в течение полутора часов, прежде чем отпустить.
Причины задержания не сообщаются.
Джеппарова уже не впервые задерживают при пересечении админграницы оккупированного полуострова.
Так, его 14 октября определенное время удерживали на границе Крыма и Херсонской области. До этого — более полутора часов удерживали на пункте пропуска «Армянск» 7 октября.
Сам Джеппаров недавно в комментарии изданию «Крим.Реалии» сообщил, что такие задержания стали регулярными после февраля 2019 года.
По мнению Джеппарова, относительно него оккупанты «формируют досье». В частности, на такую мысль его наводят вопросы, которые российские силовики задают во время таких задержаний.
Вопросы разные: откуда едем, когда родился, где, в какой школе учился, где служил в армии, какое отношение к событиям на Донбассе. Все, что угодно. И мировоззрение, и бытовые вопросы. Откуда доходы, на что живем, с кем встречался в Киеве, цель поездки, — рассказал Джеппаров.
Напомним, недавно в оккупированном Крыму российские силовики во время традиционной пятничной молитвы ворвались в расположенную в Симферопольском районе мечеть под предлогом «проверки электросчетчиков».