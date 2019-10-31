Абдурешит Джеппаров, фото: Станіслав Юрченко

https://racurs.ua/ua/n128825-rosiyski-sylovyky-znovu-zatrymaly-krymskogo-pravozahysnyka-pid-chas-peretynannya-adminmeji.html

Ракурс

Російські силовики на виїзді з території тимчасово окупованого Криму на материкову Україну затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив адвокат Маммет Мамбетов.

Джеппарова окупанти утримували впродовж півтори години, перш ніж відпустити.

Причини затримання не повідомляються.

Джеппарова вже не вперше затримують під час перетинання адмінмежі окупованого півострова.

Так, його 14 жовтня певний час утримували на межі Криму та Херсонської області. До того — понад півтори години утримували на пункті пропуску «Армянськ» 7 жовтня.

Сам Джеппаров нещодавно в коментарі виданню «Крим.Реалії» повідомив, що такі затримання стали регулярними після лютого 2019 року.

На думку Джеппарова, щодо нього окупанти «формують досьє". Зокрема, на таку думку його наводять питання, котрі російські силовики задають під час таких затримань.

Питання різні: звідки їдемо, коли народився, де, в якій школі вчився, де служив в армії, яке ставлення до подій на Донбасі. Все, що завгодно. І світогляд, і побутові питання. Звідки доходи, на що живемо, з ким зустрічався в Києві, мета поїздки, — розповів Джеппаров.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму російські силовики під час традиційної п’ятничної молитви увірвалися до розташованої в Сімферопольському районі мечеті під приводом «перевірки електролічильників».