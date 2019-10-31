Синоптики спрогнозировали погоду на ноябрь. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128829-gidrometcentr-ukrainy-dal-podrobnyy-prognoz-pogody-na-noyabr.html

Ракурс

Прогноз погоды в Украине на ноябрь спрогнозировали украинские синоптики.

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В последний месяц осени средняя температура воздуха предполагается 0−8°, а в горных районах 6−7° тепла. Такие температурные показатели близки к средним многолетним значениям в северо-западной половине страны, а на остальной территории — несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, в начале ноября в Украине еще будет наблюдаться аномально теплая погода для этого периода. Но в Гидрометцентре предупреждают, что не стоит ждать такого же тепла, как и летом. При этом теплые дни будут чередоваться с холодными. Месячное количество осадков в ноябре ожидается 37−65 мм, в горных районах 66−110 мм.

Синоптики отмечают, что традиционно в ноябре средняя месячная температура воздуха составляет 0−7° тепла. Обычно в первой декаде этого месяца средняя суточная температура понижается на +5°. Во второй и третьей декадах (кроме юга страны) уже возможно похолодание до 0°, часто в это время образуется снежный покров.

Максимально температура воздуха в ноябре прогревалась 16−24° тепла. Это наблюдалось в центральных и южных областях. В Черновицкой областях и в Крыму местами фиксировалось 25−29° тепла. Абсолютный минимум фиксировался 15−24° мороза, а в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях было даже 25−31° ниже нуля. Довольно холодно было и на юге Крыма и в Одесской области — 8−13° мороза.

Среднее месячное количество осадков в ноябре составляет 30−61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62−140 мм.

Напомним, специалисты «Украинской климатической сети» спрогнозировали, что зима в Украине в этом году будет экстремальная, а на украинцев ожидают самые сильные за последние 30 лет снегопады и морозы. Кроме того, зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду.