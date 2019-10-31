ВРУ створила ТСК з розслідування вибухів на військових складах. Фото: golos.ua

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Ракурс

Тимчасову слідчу комісію з розслідування вибухів на складах боєприпасів 31 жовтня створила Верховна Рада.

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Проект постанови № 2312 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів» підтримали 339 нардепів. Про це йшлося в трансляції засідання парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що ТСК створена для здійснення парламентського контролю щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки в місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія, (Харківська область), місті Сватове (Луганська область) та місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин і причин знищення стратегічних об'єктів Міністерства оборони України щодо зберігання боєприпасів.

Головою комісії став очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а заступником — народний депутат від «Голосу» Сергій Рахманін.

Нагадаємо, кілька років поспіль в Україні неодноразово траплялися пожежі на військових складах. Масштабна трагедія сталася у жовтні 2018 року, коли палав арсенал боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині. Рятувальники евакуювали понад 12 тис. місцевих мешканців із небезпечної зони. Ліквідація пожежі на території складу тривала два тижні.

У вересні 2017 року гриміли вибухи на арсеналі Міноборони в Калинівці у Вінницькій області. Тоді з небезпечної зони у терміновому порядку було евакуйовано близько 30 тис. місцевих жителів.

Востаннє вибухи на складах пролунали в тій же ж Калинівці у 11 вересня 2019 року. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, а рятувальники швидко загасили пожежу.