Секс-скандал у Раді: Яременко вибачився у Раді, пригрозивши ЗМІ тюрмою, фото — Фейсбук Т.Березовця

https://racurs.ua/ua/n128832-drujyna-pretenziy-ne-maie-yaremenko-vybachyvsya-u-radi-prygrozyvshy-zmi-turmou.html

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Народний депутат Богдан Яременко, навколо якого два дні триває секс-скандал, сьогодні виступив з трибуни Верховної Ради. Спочатку він вибачився перед дружиною, родиною, фракцією і виборцями, які «не заслужили дивитися на це все», а потім пригрозив журналістам і усім, хто публікує фото його листування з повією, ув’язненням за порушення особистих прав.

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Яременку дали слово відразу після відкриття вечірнього пленарного засідання парламенту. Він вибачився перед дружиною, зазначивши, що вона до нього претензій не має, а також перед родиною, фракцією і виборцями.

Дружина претензій до мене не має. Вона знає про мене все. Сприйму спокійно ваше рішення, — заявив Яременко, звертаючись до нардепів своєї фракції «Слуга народу».

Після цього нардеп накинувся на журналістів, які сфотографували листування у смартфоні і нагадав, що закон захищає особисте листування.

Це кримінальний злочин. Той, хто це зробив — заслужив 6−7 років ув’язнення. Я не погрожую, я нагадую. А ще гірше користуватися краденим. У мене вкрали моє листування, а всі, хто це обсмоктує, перепощує — користується вкраденим, — заявив Яременко.

Крім вимог піти у відставку з посади голови Комітету у закордонних справах, скандал викликав бурхливе обговорення в мережі. Одеський блогер та громадський діяч Зоя Казанжі підсумувала усі випадки викличної поведінки, які вже трапилися у Раді дев’ятого скликання.

Сьогодні стало відомо, що Яременка залишать у фракції партії «Слуга народу». Крім того, заступник голови фракції вирішив захищати однопартійця.

Учора голову Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці фотокореспонденти зловили у Рады на спілкуванні у смартфоні із повією. У листування йшлося про секс із дівчиною за 100 дол. Спочатку Яременко пояснив, що свідомо провокував журналістів. Згодом він видалив пост і написав новий, у якому вибачився у родини та однопартійців.

Ще пізніше ЗМІ з’ясували, що цей пост нардеп написав після спілкування із пранкером, який вдавав себе за генпрокурора Руслана Рябошапку. Після спілкування із «генпрокурором» нардеп оперативно написав новий пост, у якому назвав себе «мудаком».