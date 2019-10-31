Секс-скандал у Раді: Яременко вибачився після підбурювання пранкера, який вдавав генпрокурора, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n128801-yaremenko-rozburhav-seks-skandal-pislya-pidburuvannya-prankera-yakyy-vdavav-genprokurora-zmi.html

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Секс-скандал у Раді, пов’язаний із приватним листуванням нардепа Богдана Яременка, не припиняється.

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Керівника комітету із закордонних справ зловили фотокореспонденти на спілкуванні у смартфоні із повією. Яременко спочатку пояснив свої домовленості про секс за 100 дол. на годину тим, що свідомо провокував журналістів і стверджував, що листування несправжнє. Згодом він видалив цей пост і написав новий, у якому перепросив дружину, дітей, президента та колег із фракції.

«Страна» з’ясувала, що другий пост Яременко написав після спілкування із пранкером, яким вдавав себе за генпрокурора Руслана Рябошапку. Саме пранкер Джокер буцімто порадив Яременко видалити пост про провокацію з журналістами і вибачитися.

Після спілкування із «генпрокурором» нардеп оперативно написав новий пост, у якому назвав себе «мудаком». Яременко пояснив пранкеру, що вважав місце, у якому сидить в Раді, захищеним від зайвих поглядів, тому й дозволив собі таке інтимне листування.

Сьогодні вранці Яременко у Фейсбук змінив тему постів і написав розлогий текст про полеміку з фракцією «Європейської солідарності» навколо внесеного ними на розгляд Комітету зовнішньої політики проекту заяви Верховної Ради щодо НАТО.