Справа Дубневича, візит генсека НАТО й економічні закони: Рада зібралася на засідання, фото — НВ

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Ракурс

Пленарний день четверга, 31 жовтня, буде надзвичайно насиченим у парламенті.

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Він розпочнеться із розгляду питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Ярослава Дубневича. Учора регламентний комітет позитивно вирішив клопотання Генпрокуратури про розгляд подання в сесійній залі.

Крім того, в Раді виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Опозиція має намір скасувати попереднє скандальне рішення парламенту. Йдеться про прийняття в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (№ 1008).

Декілька економічних законопроектів планується розглянути у першому читанні, серед яких:

проект закону «Про публічні електронні реєстри» (№ 2110, № 2110−1);

проект закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 2179);

про вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Також парламент у четвер розгляне проекти постанов щодо звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення і про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки.

Учора в Раді дев’ятого скликання відбулася перша сутичка. Нардепи влаштували штовханину у сесійній залі після провалу ініціативи «Опозиційної платформи — За життя» про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Конфлікт виник у секторі ОПЗЖ.