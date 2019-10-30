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У Раді поштовхалися нардепи. Фото: Народна правда

Перша сутичка у Верховній Раді: нардепи влаштували штовханину у сесійній залі (ФОТО, ВІДЕО)

30 жов 2019, 13:00
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Сутичка у Верховній Раді сталася 30 жовтня під час сесійного засідання.

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Народні депутати почали штовхатися після провалу ініціативи «Опозиційної платформи — За життя» про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування кривавих подій 2 травня 2014 року в Одесі. Конфлікт виник у секторі ОПЗЖ. У центрі сутички перебував нардеп цієї політсили Микола Скорик. Транслював засідання парламентський канал в YouTube.

Наразі невідомо, хто і чому спровокував конфлікт між народними обранцями. Штовхатися парламентарі стали після того, як ВРУ лише 79 голосами підтримала проект постанови про створення ТСК щодо трагедії в Одесі.

Штовханина в залі. Скріншот з трансляціії

Штовханина в залі. Скріншот з трансляціії

Штовханина в залі. Скріншот з трансляціії

Нагадаємо, взимку 2018 року в парламенті сталася бійка між нардепами Нестором Шуфричем та Юрієм Березою. Політики стали махати кулаками після того, як Шуфрич зірвав із трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».

Джерело: Ракурс


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