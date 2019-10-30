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В Раде потолкались нардепы. Фото: Народная правда

Первая драка в Верховной Раде: нардепы устроили потасовку в сессионном зале (ФОТО, ВИДЕО)

30 окт 2019, 13:00
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Потасовка в Верховной Раде произошла 30 октября во время сессионного заседания.

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Народные депутаты начали толкаться после провала инициативы «Оппозиционной платформы — За жизнь» о создании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе. Конфликт возник в секторе ОПЗЖ. В центре столкновения находился нардеп от этой политсилы Николай Скорик. Транслировал заседание парламентский канал в YouTube.

Пока неизвестно, кто и почему спровоцировал конфликт между народными избранниками. Толкаться парламентарии стали после того, как ВРУ только 79 голосами поддержала проект постановления о создании ВСК по трагедии в Одессе.

Толкотня в зале. Скриншот из трансляциии

Толкотня в зале. Скриншот из трансляциии

Толкотня в зале. Скриншот из трансляциии

Напомним, зимой 2018 года в парламенте произошла драка между нардепами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Политики стали махать кулаками после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».

Источник: Ракурс


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