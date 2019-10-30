Премьер Гончарук рассказал о будущем ГТС Украины, фото: Student Energy

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Газотранспортная система Украины (ГТС) после отделения останется в государственной собственности.

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Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге опроверг слухи об отчуждении ГТС. Об этом сообщает УНИАН.

Отделение от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», так называемый анбандлинг, не повлияет на статус ГТС. По словам чиновника, информация о приватизации не соответствует действительности.

Газотранспортную систему глава правительства назвал очень ценным активом. Руководитель Кабмина считает, что он должен находиться под контролем государства и остаться в собственности. На этой неделе власти ожидают принятие в парламенте в целом правительственного законопроекта об анбандлинге.

Это соответствует интересам Украины, — отметил Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что критическая ситуация в газотранспортной системе Украины сложилась из-за тяжелого финансового положения оператора ГТС ПАО «Укртрансгаз». У корпорации нет возможности рассчитываться по договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.