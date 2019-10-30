Прем'єр Гончарук розповів про майбутнє ГТС України, фото: Student Energy

https://racurs.ua/ua/n128763-premier-goncharuk-rozpoviv-pro-maybutnie-gts-ukrayiny.html

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Газотранспортна система України (ГТС) після відділення залишиться в державній власності.

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу спростував чутки про відчуження ГТС. Про це повідомляє УНІАН.

Відділення від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», так званий анбандлінг, не вплине на статус ГТС. За словами чиновника, інформація про приватизацію не відповідає дійсності.

Газотранспортну систему глава уряду назвав дуже цінним активом. Керівник Кабміну вважає, що він повинен знаходитися під контролем держави і залишитися у її власності. На цьому тижні влада очікує прийняття в парламенті у цілому урядового законопроекту про анбандлінг.

Це відповідає інтересам України, — зазначив Олексій Гончарук.

Раніше повідомлялося, що критична ситуація в газотранспортній системі України склалася через важке фінансове становище оператора ГТС ПАТ «Укртрансгаз». У корпорації відсутні можливості розраховуватися за договорами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб.