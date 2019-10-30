Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — "Інформатор"

Голову комітету Ради зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію» (ФОТО)

30 жов 2019, 12:48
999

На засіданні Ради нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко домовлявся про зустріч із повією. Голова Комітету парламенту із закордонних справ, колишній посол України у Туреччині 29 жовтня під час роботи в сесійній залі листувався в онлайн-мережі знайомств. На цьому його підловили фотокореспонденти, акредитовані в Раді.

Loading...

У смартфоні нардепа «Букви» сфотографували два чати зі знайомствами: «Мережа знайомств Мам» і Loveeto. Яременко читав анкету 32-річної Аліни під час голосування.

Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — "Букви"

В анкеті вони писала про свої уподобання (секс, зустріч, побачення) і зазначила, що її не цікавлять стосунки.

В іншої користувачки чату Яременко запитав про умови зустрічі з нею. Дівчина відповіла: «Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний — табу. Година — 100 дол. Дві години — 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна».

Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — "Букви"

Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — "Букви"

Яременко має дружину, доньку і сина. Нардеп пояснив у Фейсбук, що історія із листуванням була «контрольованою провокацією», оскільки він буцімто сам вирішив перевірити пресу на дотримання стандартів і дозволив сфотографувати «сфабриковане листування».

Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ, — написав Яременко.

Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — Фейсбук Б.Яременка


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Перша сутичка у Верховній Раді: нардепи влаштували штовханину у сесійній залі (ФОТО, ВІДЕО)

У залі українського парламенту сталася перша сутичка з часу роботи Верховної Ради дев’ятого скликання. Нардепи влаштували штовханину після провалу постанови про створення ТСК щодо трагедії в Одесі в 2014 році

Новини України
13:00

Гонтарева пояснила, чому не позиватиметься до Коломойського (ВІДЕО)

Екс-голова НБУ Гонтарєва пояснила, чому не має наміру позиватися у суді до українського олігарха Ігоря Коломойського. Гонтарева розповіла, що, по-перше, це питання юрисдикції, а по-друге, у неї не вистачить коштів проводити усі можливі суди

Новини України
10:34