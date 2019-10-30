Скандал у Раді: "слугу народу" зловили на листуванні з повією, Яременко заявляє про «контрольовану провокацію», фото — "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n128765-golovu-komitetu-rady-zlovyly-na-lystuvanni-z-poviieu-yaremenko-zayavlyaie-pro-kontrolovanu.html

Ракурс

На засіданні Ради нардеп від «Слуги народу» Богдан Яременко домовлявся про зустріч із повією. Голова Комітету парламенту із закордонних справ, колишній посол України у Туреччині 29 жовтня під час роботи в сесійній залі листувався в онлайн-мережі знайомств. На цьому його підловили фотокореспонденти, акредитовані в Раді.

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У смартфоні нардепа «Букви» сфотографували два чати зі знайомствами: «Мережа знайомств Мам» і Loveeto. Яременко читав анкету 32-річної Аліни під час голосування.

В анкеті вони писала про свої уподобання (секс, зустріч, побачення) і зазначила, що її не цікавлять стосунки.

В іншої користувачки чату Яременко запитав про умови зустрічі з нею. Дівчина відповіла: «Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний — табу. Година — 100 дол. Дві години — 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна».

Яременко має дружину, доньку і сина. Нардеп пояснив у Фейсбук, що історія із листуванням була «контрольованою провокацією», оскільки він буцімто сам вирішив перевірити пресу на дотримання стандартів і дозволив сфотографувати «сфабриковане листування».