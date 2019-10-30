HBO скасував приквел до «Гри престолів» з Уоттс і зніме історію про Таргарієнів, фото: НВО

https://racurs.ua/ua/n128760-hbo-skasuvav-prykvel-do-gry-prestoliv-z-uotts-i-znime-istoriu-pro-targariieniv.html

Ракурс

Таргарієни стануть головними дійовими персонажами в новому приквелі до «Гри престолів».

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Телеканал HBO відмовився від створення стрічки з американською актрисою Наомі Уоттс в головній ролі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Події в картині розгортаються за 300 років до війни за Залізний трон. В основу сюжету поклали твір Джорджа Мартіна «Полум'я і кров». Заплановані зйомки 10 епізодів.

Мігель Сапочник виступив режисером пілотної серії. Раніше він отримав премію «Еммі» за серію «Битва бастардів» в «Грі престолів». Дата виходу пріквела поки не оголошена.

Очікувалося, що знімуть інший спін-офф за участю Наомі Уоттс. Він повинен був розповісти про події, що відбувалися за тисячі років до життя головних героїв у всесвіті саги. Від цих планів в результаті продюсери відмовилися.

Раніше журналісти дізналися, що Кіт Харрінгтон, який зіграв Джона Сноу в «Грі престолів», потрапив в медустанову через виснаження, стрес і проблеми з алкоголем. Він працював над проектом вісім років. Повідомлення про завершення зйомок стрічки негативно вплинуло на його стан.