HBO отменил приквел к «Игре престолов» с Уоттс и снимет историю про Таргариенов, фото: НВО

https://racurs.ua/n128760-hbo-otmenil-prikvel-k-igre-prestolov-s-uotts-i-snimet-istoriu-pro-targarienov.html

Ракурс

Таргариены станут главными действующими персонажами в новом приквеле к «Игре престолов».

Loading...

Телеканал HBO отказался от создания ленты с американской актрисой Наоми Уоттс в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

События в картине разворачиваются за 300 лет до войны за Железный трон. В основе сюжета лежит произведение Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Запланированы съемки 10 эпизодов.

Мигель Сапочник выступил режиссером пилотной серии. Ранее он получил премию «Эмми» за серию «Битва бастардов» в «Игре престолов». Дата выхода приквела пока не объявлена.

Ожидалось, что снимут другой спин-офф с участием Наоми Уоттс. Он должен был рассказать о событиях, происходивших за тысячи лет до жизни основных героев во вселенной саги. От этих планов в итоге продюсеры отказались.

Ранее журналисты узнали, что Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», попал в медучреждение из-за истощения, стресса и проблем с алкоголем. Он работал над проектом восемь лет. Сообщение о завершении съемок ленты негативно повлияло на его состояние.