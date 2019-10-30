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HBO отменил приквел к «Игре престолов» с Уоттс и снимет историю про Таргариенов, фото: НВО

HBO отменил приквел к «Игре престолов» с Уоттс и снимет историю про Таргариенов

30 окт 2019, 12:36
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Таргариены станут главными действующими персонажами в новом приквеле к «Игре престолов».

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Телеканал HBO отказался от создания ленты с американской актрисой Наоми Уоттс в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

События в картине разворачиваются за 300 лет до войны за Железный трон. В основе сюжета лежит произведение Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Запланированы съемки 10 эпизодов.

Мигель Сапочник выступил режиссером пилотной серии. Ранее он получил премию «Эмми» за серию «Битва бастардов» в «Игре престолов». Дата выхода приквела пока не объявлена.

Ожидалось, что снимут другой спин-офф с участием Наоми Уоттс. Он должен был рассказать о событиях, происходивших за тысячи лет до жизни основных героев во вселенной саги. От этих планов в итоге продюсеры отказались.

Ранее журналисты узнали, что Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в «Игре престолов», попал в медучреждение из-за истощения, стресса и проблем с алкоголем. Он работал над проектом восемь лет. Сообщение о завершении съемок ленты негативно повлияло на его состояние.


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