Председателя комитета Рады поймали на переписке с проституткой, Яременко заявляет о «контролируемой провокации» (ФОТО)https://racurs.ua/n128765-predsedatelya-komiteta-rady-poymali-na-perepiske-s-prostitutkoy-yaremenko-zayavlyaet.htmlРакурс
На заседании Рады нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко договаривался о встрече с проституткой. Председатель Комитета парламента по иностранным делам, бывший посол Украины в Турции 29 октября во время работы в сессионном зале переписывался в онлайн-сети знакомств. На этом его поймали фотокорреспонденты, аккредитованные в Раде.
В смартфоне нардепа «Буквы» сфотографировали два чата знакомств: «Сеть знакомств Мам» и Loveeto. Яременко читал анкету 32-летней Алины во время голосования.
В анкете она писала о своих предпочтениях (секс, встреча, свидание) и отметила, что ее не интересуют отношения.
У другой пользовательницы чате Яременко спросил об условиях встречи с ней. Девушка ответила: «Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долл. Два часа — 150. На ночь не остаюсь».
Яременко женат, воспитывает дочь и сына. Нардеп объяснил в Фейсбук, что история с перепиской была «контролируемой провокацией», поскольку он якобы сам решил проверить прессу на соблюдение стандартов и позволил сфотографировать «сфабрикованную переписку».
Это сработало. Охотник за жареными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ, — написал Яременко.