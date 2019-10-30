Скандал в Раде: "слугу народа" поймали на переписке с проституткой, Яременко заявляет о «контролируемой провокации», фото — "Информатор"

https://racurs.ua/n128765-predsedatelya-komiteta-rady-poymali-na-perepiske-s-prostitutkoy-yaremenko-zayavlyaet.html

Ракурс

На заседании Рады нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко договаривался о встрече с проституткой. Председатель Комитета парламента по иностранным делам, бывший посол Украины в Турции 29 октября во время работы в сессионном зале переписывался в онлайн-сети знакомств. На этом его поймали фотокорреспонденты, аккредитованные в Раде.

Loading...

В смартфоне нардепа «Буквы» сфотографировали два чата знакомств: «Сеть знакомств Мам» и Loveeto. Яременко читал анкету 32-летней Алины во время голосования.

В анкете она писала о своих предпочтениях (секс, встреча, свидание) и отметила, что ее не интересуют отношения.

У другой пользовательницы чате Яременко спросил об условиях встречи с ней. Девушка ответила: «Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долл. Два часа — 150. На ночь не остаюсь».

Яременко женат, воспитывает дочь и сына. Нардеп объяснил в Фейсбук, что история с перепиской была «контролируемой провокацией», поскольку он якобы сам решил проверить прессу на соблюдение стандартов и позволил сфотографировать «сфабрикованную переписку».