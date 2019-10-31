Дело Дубневича, визит генсека НАТО и экономические законы: Рада собралась на заседание, фото — НВ

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Ракурс

Пленарный день четверга, 31 октября, будет чрезвычайно насыщенным в парламенте.

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Он начнется с рассмотрения вопроса о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и арест нардепа Ярослава Дубневича. Вчера регламентный комитет положительно решил ходатайство Генпрокуратуры о рассмотрении представления в сессионном зале.

Кроме того, в Раде выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Оппозиция намерена отменить предыдушее скандальное решение парламента. Речь идет о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (№ 1008).

Несколько экономических законопроектов планируется рассмотреть в первом чтении, среди которых:

проект закона «О публичных электронных реестрах» (№ 2110, № 2110−1);

проект закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 2179);

о совершенствовании администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Также парламент в четверг рассмотрит проекты постановлений об увольнении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы.

Вчера в Раде девятого созыва состоялась первая драка. Нардепы устроили потасовку в сессионном зале после провала инициативы «Оппозиционной платформы — За жизнь» о создании парламентской временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе. Конфликт возник в секторе ОПЗЖ.