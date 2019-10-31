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В Палате представителей Конгресса поддержали резолюцию против приглашения России на саммиты G7, фото: «Википедия»

Резолюцию против приглашения России на саммиты G7 поддержали в Конгрессе США

31 окт 2019, 09:58
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В комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США (нижняя палата американского парламента) поддержали резолюцию против приглашения России на предстоящие саммиты стран «Большой семерки» (G7).

Соответствующее решение было принято единогласно. Об этом на своем сайте сообщил автор резолюции член Демократической партии от штата Нью-Джерси Альбио Сайрус.

Сайрес отметил, что когда Россию в 2014 году исключили из «Большой восьмерки», были согласованы ряд условий, которые РФ должна была выполнить, чтобы туда вернуться. Однако Россия с тех пор ни одного из них не выполнила, зато cтала проявлять еще большую агрессию против Украины и подрывать демократию в других странах, в частности в США.

Соответствующую резолюцию Сайрес представил еще в августе этого года, после заявления президента США Дональда Трампа о желании пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7.

Кроме того, эта резолюция подтверждает поддержку Украины со стороны США осуждает действия РФ в Крыму и подчеркивает, что возвращение России в «Большую восьмерку» зависит от уважения территориальной целостности других стран.

Россия вошла в «Большую восьмерку» — клуб наиболее развитых государств мира, в 1997 году. В марте 2014 года ее оттуда исключили, превратив формат обратно в «Большую семерку», из-за аннексии украинского Крыма.

Далее резолюцию будут рассматривать на заседании Палаты представителей.

Напомним, в конце августа лидеры G7 обсудили вопросы возвращения России в формат «Большой восьмерки».

Источник: Ракурс


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