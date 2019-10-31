У Палаті представників Конгресу підтримали резолюцію проти запрошення Росії на саміти G7, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128800-rezoluciu-proty-zaproshennya-rosiyi-na-samity-g7-pidtrymaly-v-kongresi-ssha.html

Ракурс

У комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США (нижня палата американського парламенту) підтримали резолюцію проти запрошення Росії на майбутні саміти країн «Великої сімки» (G7).

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Відповідне рішення було ухвалене одноголосно. Про це на своєму сайті повідомив автор резолюції член Демократичної партії від штату Нью-Джерсі Альбіо Сайрес.

Сайрес зазначив, що коли Росію в 2014 році виключили з «Великої вісімки», були узгоджені ряд умов, котрі РФ має виконати, щоб туди повернутися. Однак Росія з того часу жодної з них не виконала, натомість cтала виявляти ще більшу агресію проти України та підривати демократію в інших країнах, зокрема й у США.

Відповідну резолюцію Сайрес представив ще в серпні цього року, після заяви президента США Дональда Трампа про бажання запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт G7.

Крім того, ця резолюція підтверджує підтримку України, з боку США засуджує дії РФ у Криму та наголошує, що повернення Росії до «Великої вісімки» залежить від поваги територіальної цілісності інших країн.

Росія увійшла до «Великої вісімки» — клубу найрозвиненіших держав світу, у 1997 році. В березні 2014 року її звідти виключили, перетворивши формат знову на «Велику сімку», через анексію українського Криму.

Далі резолюцію розглядатимуть на засіданні Палати представників.

Нагадаємо, наприкінці серпня лідери G7 обговорили питання повернення Росії до формату «Великої вісімки».