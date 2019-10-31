Зеленський і Меркель обговорили розведення військ на Донбасі: на черзі Петрівське, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n128798-zelenskyy-rozpoviv-merkel-pro-rozvedennya-viysk-na-donbasi-na-cherzi-petrivske.html

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Президент України Володимир Зеленський розповів канцлеру ФРН Ангел Меркель про розведення військ на Донбасі. Глава держави пізно увечері 30 жовтня провів телефонну розмову з федеральним канцлером.

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Лідери двох держав спочатку обговорили підготовку до зустрічі у «нормандському форматі», а згодом процес розведення військ на Донбасі, повідомляє прес-служба президента України.

Меркель привітала прогрес, досягнутий у Золотому і обговорила із Зеленським перспективи розведення поблизу Петрівського. Співбесідники домовилися, що воно має відбутися після закінчення семи днів тиші.

Крім того, Меркель і Зеленський розмовляли про продовження транзиту російського газу територією України. Зокрема, лідери обговорили тур тристоронніх газових консультацій Україна-ЄС-РФ, що відбувся 28 жовтня у Брюсселі.

Нагадаємо, що розведення сторін, яке було однією з вимог РФ для проведення «нормандського саміту», розпочалося 29 жовтня. Зустріч керівників України, Франції Німеччини та РФ затримується. Офіційної дати саміту так і немає, хоча раніше усі її майбутні учасники заявляли, що у жовтні узгодять проведення зустрічі.

Тристороння контрактна група по Донбасу узгодила розведення військ в районі міста Петрівське Луганської області.