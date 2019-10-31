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Зеленский и Меркель обсудили разведение войск на Донбассе: на очереди Петровское, фото — ТСН

Зеленский рассказал Меркель о разведении сил на Донбассе: на очереди Петровское

31 окт 2019, 09:16
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о разведении войск на Донбассе. Глава государства поздно вечером 30 октября провел телефонный разговор с федеральным канцлером.

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Лидеры двух государств сначала обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате», а затем процесс разведения войск в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

Меркель поздравила прогресс, достигнутый в Золотом и обсудила с Зеленским перспективы разведения вблизи Петровского. Собеседники договорились, что оно должно состояться по истечении семи дней тишины.

Кроме того, Меркель и Зеленский разговаривали о продлении транзита российского газа по территории Украины. В частности, лидеры обсудили тур трехсторонних газовых консультаций Украина-ЕС-РФ, который состоялся 28 октября в Брюсселе.

Напомним, что разведение сторон, которое было одним из требований РФ для проведения «нормандского саммита», началось 29 октября. Встреча руководителей Украины, Франции Германии и РФ задерживается. Официальной даты саммита так и нет, хотя все ее будущие участники заявляли, что в октябре согласуют проведение встречи.

Трехсторонняя контрактная группа по Донбассу договорилась о разведении войск в районе города Петровское Луганской области.

Источник: Ракурс


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